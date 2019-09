Mas assegura que té «algun nom al cap» sobre qui serà el nou líder del PDeCAT

L'expresident català Artur Mas, que el pròxim febrer deixarà d'estar inhabilitat, va mantenir l'interrogant sobre si es tornaria a presentar com a candidat, encara que preferiria que una altra persona de la seva formació fes el pas.

Així que «des del punt de vista legal, podré a partir del febrer; des d'un punt de vista polític, no ho sé; i des de punt vista personal, seria que no», va afirmar Mas en ser preguntat per si repetiria de candidat. L'expresident català va afegir, en aquest sentit, que «políticament, hi ha un interrogant», però no en canvi des del vessant personal, el que vol dir, va subratllar, que «no tinc moltes ganes de» ser candidat. No obstant això, va assegurar que el seu desig és que l'espai de JxCat i PDeCAT «ni es plantegi» la situació que ell pugui ser candidat perquè ja hi hagi «una altra persona que pugui assumir el lideratge». L'exlíder convergent ha admès que té «algun nom al cap» sobre qui podria ser un bon candidat o candidata, però es va negar a revelar-lo al·legant que no li correspon decidir sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, va subratllar que en aquests moments el «referent» de JxCat és l'expresident Carles Puigdemont.