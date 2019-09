Òmnium aglutina el sobiranisme en un acte per reclamar l'absolució dels presos

L'entitat sobiranista Òmnium Cultural va protagonitzar ahir un acte a Barcelona amb motiu de la Diada per reclamar «l'absolució» dels líders del procés processats pel Tribunal Suprem, una reivindicació que ha comptat amb el suport de les forces independentistes i els comuns. L'acte, titulat «Pels drets i les llibertats, absolució», sota l'Arc del Triomf, va comptar amb la presència d'alguns dels principals representants polítics catalans, inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra.

El moment àlgid va ser la lectura per part del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, d'una carta escrita pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, des de la presó de Lledoners, en què va fer una crida a la unitat del sobiranisme. Cuixart va afirmar que «no cal elegir» entre diàleg i confrontació, un dilema que aquest estiu va separar ERC i JxCat, els líders dels quals van protagonitzar retrets mutus, després d'un discurs de Torra en el qual va cridar a la desobediència civil i va donar per impossible la interlocució amb el Govern per a un referèndum pactat i legal.

«No ens dividim», va dir Cuixart, per qui «el diàleg forma part de la confrontació democràtica». I va afegir: «No renunciarem al diàleg ni amb aquells que ens volen tancats molts anys».



«Unitat»

Crits «d'unitat» dels centenars d'assistents a l'acte van posar punt final a l'esdeveniment, a la primera fila del qual també se situava el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, entre altres membres del Govern i càrrecs de JxCat i ERC, a més del líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens. Durant l'acte es van reproduir alguns audiovisuals amb imatges de les Diades dels últims anys.