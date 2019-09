Marlaska anuncia un augment del 14% en la xifra de policies a Catalunya

El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va defensar la seva gestió per frenar la inseguretat a Catalunya oferint dades com l'augment de més del 14% de la plantilla de la Policia i la Guàrdia Civil a aquesta comunitat autònoma, després que el PP el qualifiqués de «hooligan de la inseguretat» i que Ciutadans denunciés una «epidèmia d'inseguretat» a l'autonomia, principalment a Barcelona.

«La coalició funcional», va ironitzar Marlaska en referència al fet que el PP i Ciutadans van fer «la mateixa pregunta» a la sessió de control del Congrés dels Diputats. El ministre va defensar la coordinació amb la Generalitat i que Espanya «és un dels països més segurs del món», recomanant diverses vegades que «no s'ha de crear alarma ni frivolitzar» amb aquesta qüestió.

El ministre va defensar que amb l'anterior Govern del PP, «avalat per Ciutadans», es va reduir en 12.000 el nombre d'efectius al conjunt d'Espanya, 798 només a Catalunya i 428 a Barcelona. «Ja hi ha més guàrdies civils i policies que abans que arribessin vostès al Govern el 2012», va emfatitzar Marlaska, que va xifrar en 800 l'augment d'efectius a l'autonomia.



Increment de la criminalitat

La diputada del PP Ana Vázquez es va referir a l'increment del 36% de les dades de criminalitat entre crítiques per la gestió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i les paraules d'agost de Marlaska en què va dir que quan camina per la Gran Via es canvia de butxaca la cartera.

El diputat de Ciutadans Joan Mesquida, per la seva banda, li va retreure que Interior porti més d'un any sense convocar la Junta de Seguretat o que la reincidència en els delictes sigui «una ganga» perquè «es mira cap a una altra banda». Segons Marlaska, la inseguretat «no és una qüestió d'un mes o de dos, sinó d'anys».