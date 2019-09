Manifestants agredeixen periodistes al Parlament

desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra es van desplegar ahir a la tarda davant les portes del Parlament, on es van viure moments de tensió. Així, manifestants independentistes, alguns d'ells encaputxats, van agredir periodistes de TVE i Antena 3 i van llençar pedres contra la línia policial. Els manifestants, poc més d'un centenar convocats per CDR a través de les xarxes, també van tirar a terra les tanques que es van instal·lar per protegir l'edifici del Parlament. Posteriorment, la policia va anunciar que tancava el recinte de la cambra i va dissoldre els manifestants.