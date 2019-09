El mal temps fa bolcar tres camions en un ferri entre Barcelona i Ciutadella

Tres camions que es trobaven a la coberta principal del buc Hypatia de Alejandría de Balearia que feia el trajecte Barcelona-Alcúdia-Ciutadella van bolcar a la nit de dimarts com a conseqüència de la mala mar, segons va informar la naviliera, que va afegir que la incidència no va causar danys personals ni materials a l'estructura del ferri. A més, les fortes onades van provocar el desplaçament de diversos tràilers.

La companyia va optar per desviar el vaixell -on viatjaven 253 passatgers, 75 turismes i 77 camions- cap a Palma. Segons la companyia, tots els vehicles dels passatgers, excepte cinc, van poder ser desembarcats, així com tots els camions amb destí a Alcúdia. En canvi, 38 camions que havien de baixar a Ciutadella no ho van poder fer pel bloqueig dels tres vehicles pesants bolcats.

Pel que fa als passatgers que havien d'emprendre el trajecte invers amb el ferri afectat, van embarcar en dos ferris amb destinació a Alcúdia, des d'on van ser traslladats a Palma per continuar el viatge amb l' Hypatia de Alejandría després que la companyia retirés els camions que obstruïen la zona habilitada per a l'estacionament a l'interior del buc.

Per altra banda, la línia R4 de Rodalies de Renfe va acumular retards d'uns 20 minuts a causa de la caiguda d'un arbre entre les estacions de Montcada i Reixac-Manresa i Montcada i Reixac-Santa Maria. Segons fonts de Renfe, aquesta incidència va provocar que durant una estona hi hagués només una via per circular.