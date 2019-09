La gent de l'Alt i el Baix Empordà es troba al cor de la manifestació de l'11S

Manifestants de l'Alt i del Baix Empordà han coincidit a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, ben bé al centre de la concentració, en el privilegiat espai davant l'escenari dels parlaments i les actuacions.

L'acte central de la mobilització independentista convocada per l'ANC a Barcelona ha començat poc després de les 17.14 hores, com és habitual en les manifestacions de cada Diada, entre crits de llibertat i per la república. Amb la plaça d'Espanya de Barcelona, la Gran Via de les Corts Catalanes en el seu tram més proper, i els carrers adjacents s'han acabat omplint poc abans de l'inici de l'esdeveniment tal com estava previst per les inscripcions rebudes per l'Assemblea Nacional Catalana. Un vídeo de benvinguda ha donat pas a la primera intervenció a l'escenari, situat a l'avinguda Maria Cristina, a mans de l'actor David Bagés. Acte seguit, representants de diferents col·lectius socials i civils sobiranistes han pres la paraula en una lectura organitzada sobre els valors que defensen. Aquest ha estat l'inici de l'acte gran de l'ANC per la Diada d'aquest 2019, i que té previst allargar-se fins a poc després de les 18.00 hores.