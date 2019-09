El fundador d'Open Arms retreu a la UE la «inacció deliberada» al Mediterrani

El fundador de l'ONG catalana Open Arms, Òscar Camps, va retreure a la Unió Europea la seva «inacció deliberada» amb els rescats al Mediterrani i va defensar que «algú haurà de seure al tribunal de la Haia per donar explicacions». En un acte al Parlament Europeu sota el títol «Salvar vides no és delicte», Camps va apuntar que cada any moren més de 3.500 persones al Mediterrani i que, segons les Nacions Unides, més de 1.000 morts ja es pot considerar un conflicte armat. És per aquest motiu que Camps va afirmar que ara «la pregunta és qui seurà» davant del tribunal dedicat a crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat «en els pròxims anys». A més, el fundador d'Open Arms va acusar els estats i la Unió Europea de ser «hipòcrites» amb el salvament al mar i va avisar que l'estat psicològic dels migrants que rescaten és pitjor que fa uns anys.

En un acte organitzat per l'Esquerra Unitària, Camps va insistir que no és «adequat» deixar «sols» els països de la frontera sud, com tampoc va considerar que ho sigui que les ONGs hagin d'assumir la «responsabilitat» dels rescats al Mediterrani. «Estem fent la feina que no fan els estats», va destacar el fundador d'Open Arms.

Malgrat defensar que les ONGs estan fent «una feina que no els pertoca» al Mediterrani, Camps va demanar que «els deixin fer si ningú fa res». Sobre el bloqueig que va patir el vaixell durant mesos al port de Barcelona, va denunciar que s'hagi posat en marxa la «maquinària administrativa» per impedir-los salpar. «Salvar vides no és delicte, però si podem evitar que es faci, millor», va ironitzar en relació amb la posició dels estats i de la mateixa Unió Europea. Com a exemple, el fundador d'Open Arms va explicar que durant els 17 dies que van estar al mar a l'agost sense poder desembarcar els 163 migrants que hi havia a bord, ni Malta ni Itàlia els van deixar refugiar-se del temporal. «Això ja no és només contrari al dret, és una qüestió moral», va lamentar Camps. Va recordar que les ONGs reclamen ports segurs i un programa de salvament marítim.

A banda del fundador d'Open Arms, també van participa a l'acte representants d'algunes de les principals ONGs de rescat. Georgia Linardi, de Sea-Watch, va avisar que les organitzacions de salvament no formaran part del «cercle d'abús» que suposa enviar els migrants a Líbia.