Dos anys d'internament per a una menor per agafar l'arma a un mosso

El jutjat de menors de Tarragona va condemnar a dos anys d'internament en un centre juvenil una noia de 17 anys que en el moment dels fets va agafar l'arma d'un mosso d'esquadra, el va encanonar a ell i al seu company, i va prémer el gallet sense aconseguir disparar. La condemna és per un delicte lleu de furt en grau de temptativa, dos d'homicidi en grau de temptativa i un altre d'atemptat a l'autoritat. Una vegada complert l'internament, també se li imposen dos anys de llibertat vigilada i una indemnització de 2.064 euros per a l'agent a qui va prendre l'arma i 1.376 euros més per al seu company.

Els fets es van produir el 18 de desembre de l'any passat, quan la noia -que llavors tenia 17 anys- havia intentat robar articles valorats en 108 euros en una botiga de Tarragona, però la van sorprendre i van avisar els Mossos d'Esquadra. En arribar els agents, va escopir sobre un i li va propinar «cops de puny i puntades de peu» fins que va aconseguir arrabassar-li l'arma, el va encanonar i va prémer el gallet mentre deia: «Et mataré, et mataré». L'arma estava carregada, però no muntada, fet pel qual no va aconseguir disparar-la, encara que va tenir la «clara intenció d'ocasionar la mort als agents».