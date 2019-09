Torrent diu que l'independentisme no «callarà» davant la sentència de l'1-O

El president del Parlament, Roger Torrent, va assenyalar ahir que l'independentisme no es quedarà «callat» davant una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem en el judici als líders del procés. Una sentència que el president d'ERC, Oriol Junqueras, està convençut que determinarà que són innocents.

Torrent va assegurar ahir que una sentència condemnatòria provocarà una escletxa entre la societat catalana i les institucions de l'Estat central més gran que la que va causar la sentència de l'Estatut. «No ens quedarem callats ni quiets amb una sentència que interpel·la al conjunt dels demòcrates. Marcarà el perímetre de l'exercici dels drets fonamentals amb l'Estat espanyol», va assenyalar en declaracions a LaSexta, després de ser preguntat si acatarà la sentència.

Davant les diferències d'ERC i JxCat envers la Diada, Torrent va assenyalar que existeix la «voluntat» de construir un «relat» que presenta l'independentisme com a «fracturat», però va insistir que cada any surten milers de catalans als carrers. «Veurem de nou els ciutadans d'aquest país reivindicar el dret a decidir el nostre futur. Encara que s'intenta generar un relat de confrontació, la gent acaba sortint al carrer pacíficament», va reiterar.



«Dirà que som innocents»

D'altra banda, Junqueras, en presó provisional per impulsar l'1-O, va sostenir ahir que la sentència determinarà que els líders independentistes són innocents. «Estem convençuts que la sentència dirà que som innocents. En quin país democràtic jutgen els seus líders polítics per fer un referèndum?», va afirmar.

En una entrevista a Rac1 va dir que si la sentència és condemnatòria, «atacarà de ple les institucions», i que la millor resposta serà enfortir-les mitjançant unes eleccions. «Hi ha moltes opcions sobre la taula però donar la paraula a les institucions sempre enforteix. Les urnes i la democràcia no afebleixen mai», va afegir el president d'ERC, després que l'expresident Carles Puigdemont afirmés la setmana passada que unes eleccions les afeblirien.

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel també va parlar sobre el procés independentista. En una carta a la militància va demanar als partits independentistes que facin una «revisió acurada» del que va passar després del referèndum de l'1-O per «tornar-ho a fer» i «poder fer-ho millor».



El judici a Torra

Un altre dels debats gira entorn del judici al president català, Quim Torra. Aquest no té previst demanar al Parlament que mogui el ple de política general, dels dies 25 i 26 de setembre, i medita si acudir o no al judici per desobediència que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per a les mateixes dates. La Junta de Portaveus del Parlament va acordar ahir mantenir el ple, malgrat que coincideix amb el judici a Torra per no haver retirat a temps els llaços grocs dels edificis públics en campanya electoral.

Per l'altra banda, el líder de Cs, Albert Rivera, va demanar ahir a Pedro Sánchez, que faci un requeriment a Torra, i apliqui l'article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya si no acata la sentència que dicti el Tribunal Suprem sobre el procés. Com a president autonòmic, «no pot cridar a la desobediència contra l'Estat central i dir que no acata la sentència», va dir a Antena 3.