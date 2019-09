El sobiranisme busca en la Diada la primera resposta al Suprem

Les forces independentistes van redoblar les seves crides a participar en els actes reivindicatius de la Diada de l'11 de setembre, com a preludi de les mobilitzacions que es preveuen com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el procés. JxCat i ERC van reaccionar davant la sensació que aquest any hi pot haver menor mobilització al carrer donada la incertesa al voltant de la sentència i les discrepàncies públiques entre els dos socis del Govern sobre l'estratègia a seguir a partir d'ara. El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, va apel·lar, en declaracions a Ràdio 4, els catalans a participar massivament en els actes convocats amb motiu de la Diada, especialment en la manifestació organitzada per l'ANC a Barcelona. De la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també va fer una crida a la mobilització perquè la Diada sigui un «exercici de força col·lectiva» i una «nova demostració de força» del moviment independentista, com a «avançament» a la sentència.

En aquest sentit, va lamentar que els comuns s'hagin desmarcat de la manifestació independentista de dimecres malgrat que comparteixen «molts punts», com el dret a decidir el futur polític de Catalunya o la denúncia de la «repressió» de l'Estat. El PSC proposa aprofitar la pròxima Diada de Catalunya, que se celebrarà demà 11 de setembre, per obrir una «nova etapa» que fomenti la «reconciliació» entre catalans de diferent ideologia, doni empenta a una Generalitat «útil» i busqui una «solució acordada».