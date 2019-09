La pluja obliga a ajornar i a suspendre diversos actes

La Generalitat va decidir ahir ajornar a avui l'acte institucional amb motiu de la Diada de l'11 de setembre, programat inicialment per ahir a la nit, a causa de la previsió de «precipitacions intenses».

El president català, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, encapçalaran l'acte institucional, que tindria lloc a les 22 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La previsió de precipitacions també va afectar directament desenes de marxes de torxes d'arreu de Catalunya. N'hi ha que van optar per la suspensió o l'ajornament, com Pals, Palamós, Llançà o el Port de la Selva. I Blanes va modificar alguns actes com la xocolatada popular, que es va passar a la tarda, i les parades i actuacions de la Fira de Sabors Catalans, que es van suspendre.