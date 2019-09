Òscar Camps rep la Medalla del Parlament en la vigília de la Diada

el fundador i director de l'ong proactiva open arms va dir que la seva organització només busca «protegir el dret a la vida per damunt de tota la resta», i va avisar: «Seguirem aquí, els agradi o no. Seguirem aquí lluitant on no ens volen, on les vides s'enfonsen sense cap sentit». Així es va expressar Camps en la intervenció amb la qual va agrair ser condecorat, al costat de l'activista alemanya i capitana de vaixell Sea Watch Carola Rackete, amb la Medalla d'Honor del Parlament «per la seva tasca humanitària al Mediterrani», en un acte en què l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es va encarregar de glossar la figura dels guardonats.