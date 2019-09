Mas diu que cada cop més gent li demana que torni a la primera línia política

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar que cada vegada més gent li demana que assumeixi «més responsabilitats» i torni a la primera línia de la política. En declaracions a RAC 1, Mas, que ja no té responsabilitats al màxim nivell ni al Govern ni al PDeCAT, va puntualitzar que aquest eventual retorn al focus polític no és ara mateix el seu «desig principal».

«Hi ha bastanta gent, de manera creixent, que em demana que agafi més responsabilitats de les que tinc actualment, que entinc molt poques, però no és menys veritat que aquest no és el meu desig principal», va remarcar.

Si bé «durant molts anys» va fer «tots els esforços possibles per arribar a ser president de la Generalitat», Mas va reconèixer que «les ganes, el desig i la voluntat que tenia, en aquest moment», no són «iguals».

D'altra banda, es va mostrar contrari a un avançament electoral com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés i ha insinuat que ERC pot tenir un interès partidista en això: «Convocar eleccions com a conseqüència de la sentència crec que clarament no és el camí».