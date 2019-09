Diada 2019: Horari i recorregut de la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona

La manifestació que organitza l'ANC a Barcelona serà l'acte central del moviment independentista en la Diada d'aquest onze de setembre de 2019.

La manifestació tindrà com a epicentre la plaça d'Espanya però s'estendrà pels carrers que conflueixen en aquest punt de Barcelona com el de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Els organitzadors de la iniciativa han plantejat així la metàfora que buscarà mostrar com persones que arriben des de diferents punts poden convergir en un lloc concret.

La manifestació començarà a les 17.14 h del dimecres 11 de setembre.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va defensar en la presentació dels asctes, que busquen assolir més "apoderament popular" per solucionar "debilitats" que han detectat després de l'experiència pels fets de la tardor de 2017. "Ens reafirmem en l'estratègia de la no violència per aconseguir la independència", va subratllar.

Més de 300.000 inscrits i un miler d'autobusos

L'ANC va fer públic diumenge que 300.000 persones ja s'han inscrit a la manifestació de la Diada de l'Onze de setembre impulsada per l'entitat. Paluzie va detallar que en els darrers dies s'han disparat les inscripcions a la jornada reivindicativa i ha concretat que s'han venut 240.000 samarretes i que hi ha un miler d'autobusos reservats.

Com acostuma a ser habitual, els organitzadors han distribuït els incrits per trams.

La samarreta de l'ANC

La samarreta que l'ANC ha posat a la venda per recaptar fons per les campanyes que impulsa al llarg de l'any és enguany de color blau turquesa. Segons explica l'entitat, vol reclamar unió per assolir la independència i pretén transmetre "esperança i futur".

Acte d'Omnium Cultural al migdia al passeig Lluís Companys

Òmnium exigirà l'absolució dels "presos polítics" en un acte al passeig Lluís Companys, el migdia de la Diada de l'Onze de Setembre. Una representació "transversal" de la societat civil clamarà per l'alliberament dels líders independentistes processats pel Suprem, segons ha explicat l'entitat cultural, en el marc de la 19a edició de la Festa per la Llibertat. Pel que fa als concerts, Mishima, Buhos, Xiula i Rumba Gipsy Cat posaran la nota musical a la jornada. La cita estarà marcada, per segon any consecutiu, per l'absència del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017. Les actuacions musical començaran a les 10 del matí i l'acte polític a les 12 h

Actes institucionals

El Govern i el Parlament dedicaran l'acte institucional de la Diada de l'Onze de Setembre als "presos polítics i exiliats", a les migracions i a la resistència col·lectiva. Així ho van explicar fa uns dies la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa. L'espectacle 'Tornarem', creat i dirigit artísticament per Lluís Danés, farà referència al moment "excepcional" que viu el país a partir dels valors de l'acollida, la perseverança i l'esperança. L'acte començarà a les 22:00 del 10 de setembre amb la formació de gala dels Mossos, a plaça Sant Jaume. L'endemà, 11-S, es farà la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova.

Els líders polícis empresonats i a l'estranger reclamen unitat

Els líders polítics empresonats per l'1-O i els exiliats han reclamat aquest diumenge que la Diada de l'Onze de Setembre sigui "excepcional" i la "millor avantsala" de la resposta a la sentència. En un article conjunt els setze dirigents polítics han apostat perquè a Barcelona es visqui una "mobilització excepcional" que sigui un "clam de persistència" i "confiança en el futur". En el document es fa una crida a la unitat de l'independentisme en considerar que plegats "respectant les diferències i els matisos" han estat capaços de "créixer" i "internacionalitzar" la causa per l'autodeterminació.