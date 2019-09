L'exgerent de TV3 es nega a declarar a l'Audiència Nacional pel cas del 3%

L'exgerent de TV3 Oriol Carbó es va acollir ahir al seu dret a no declarar davant el jutge del cas 3%, que l'investiga per diversos delictes, entre ells organització criminal, per haver pagat presumptament 750.000 euros d'actes electorals de CDC amb càrrec a programes de la cadena autonòmica.

Carbó va comparèixer davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata com a imputat pels delictes d'organització criminal, suborn, falsedat documental i finançament il·legal de partits polítics, tot i que ha rebutjat contestar les preguntes de les parts, segons han confirmat fonts presents en la declaració.

El jutge creu que hi ha indicis que Carbó va poder seguir «les instruccions específiques» de l'exconseller de Justícia Germá Gordó per abonar actes de la campanya de CDC de 2010 mitjançant la productora Triacom -participada per l'exgerent de TV3-, que suposadament els va incloure en programes que aquesta productora estava realitzant per a la cadena.

De fet, la seva imputació es va derivar de la declaració de l'amo de l'empresa audiovisual Hispart, Juan Manuel Parra, que va realitzar treballs per al partit relatius a la campanya de 2010 i contra el qual actualment un jutjat de Barcelona segueix un procediment per delicte fiscal.

Parra, condemnat en el cas Palau -que va destapar una via de finançament irregular de CDC-, va revelar que li van pagar actes de CDC amb càrrec a dos programes de TV3 ( «El gran dictat» i «Fish and xips») produïts per Triacom, seguint ordres de Gordó ia través de Carbó, i va lliurar més un DVD amb la gravació d'una reunió que va mantenir amb l'exconseller a la seu del partit.



Contractes de la CCMA

Segons les fonts, el jutge ja té damunt de la taula els contractes que va sol·licitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), al voltant de 80, dels quals 14 estan relacionats amb el període investigat, 2010, i en què presumptament va intervenir Carbó.

De la Mata calcula que la quantitat pagada per Triacom, la productora de Carbó, a Hispart, l'empresa de Parra, i «en benefici de CDC» va poder ascendir a uns 750.000 euros.

El jutge creu que Gordó va donar «instruccions expresses i directes» a l'exgerent de com fer el pagament irregular amb diners de TV3 i la manera en què havien de ser les factures falses per camuflar-, mentre que Carbó presumptament li va dir a Parra «com preparar les factures que Hispart havia de girar a l'empresa Triacom, la seva periodicitat i el concepte» de cadascuna (els programes de TV3).