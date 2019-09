Junqueras emplaça l'independentisme a "acabar amb els retrets" i a construir de nou el "consens estratègic"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha emplaçat aquest dimarts l'independentisme a "acabar amb els retrets" i començar a "construir de nou el consens estratègic". En una entrevista per carta a 'El Món a Rac1', Junqueras ha recordat que els "aparells repressors" de l'estat espanyol han volgut "escapçar" la plena major dels líders independentistes i "trencar confiances" i ha argumentat que no es pot deixar que "se'n surtin". Ha admès que la unitat del sobiranisme viu una situació "complexa" però ha recordat que cal treballar una resposta a la sentència de l'1-O "àmplia" que agrupi totes les sensibilitats i que "abraci" tots els demòcrates. "L'important és que tota resposta sigui el més àmplia i massiva possible", ha argumentat.