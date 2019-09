Més de 400.000 inscrits per l'11-S

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va fer públic ahir que 400.000 persones ja s'han inscrit a la manifestació de la Diada de l'Onze de setembre impulsada per l'entitat. L'entitat va explicar que s'han venut 250.000 samarretes commemoratives de la jornada i que hi ha 1.200 autocars reservats per assistir a la marxa reivindicativa. L'entitat va indicar que encara hi ha trams del recorregut de la manifestació per omplir i ha fet una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.

En el cas de Girona, aquest cap de setmana s'havien comptabilitzat un total de 153 autobusos plens per portar manifestants a la mobilització de l'ANC. D'aquests, 33 surten del Gironès, 23 de l'Alt Empordà, 21 de la Garrotxa i de la Selva, 20 del Pla de l'Estany, 19 de Girona ciutat i 16 del Baix Empordà. Tanmateix, la xifra és inferior a la de l'any passat, quan en van sortir 234 de Girona.

L'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que evitin agafar el cotxe avui i recomana optar per anar a peu o amb metro davant les alteracions a la mobilitat per la Diada, que entre altres afectaran la xarxa de bus. En un comunicat, el consistori recomana arribar a Barcelona al llarg del matí i també que les persones que retornin aquest dimecres de vacances amb motiu de l'inici del curs escolar l'endemà evitin fer-ho en els horaris de màxima afectació al trànsit tenint en compte que la concentració organitzada per l'ANC està prevista entre les 15.30 i les 18.30 hores, ocupant diferents vies al voltant de plaça Espanya.



Regular el trànsit

Durant tota la franja horària, la Guàrdia Urbana de Barcelona adoptarà mesures d'ordenació i regulació de circulació i desviaments de trànsit. A plaça Espanya està previst el tall total a partir de les 14.30 hores de dimecres. A partir de les 15.00 hores es començaran a ocupar els carrers que integren la zona de concentració de forma progressiva segons l'arribada de participants i es realitzaran els desviaments adients de les vies transversals i longitudinals.

L'obertura al trànsit de la zona de concentració està prevista a les 21.00 hores. En cas de circular amb vehicle privat pel centre de Barcelona o per creuar la ciutat, l'Ajuntament recomana utilitzar preferentment la Ronda del Mig, la Ronda Litoral (B10) i la Ronda de Dalt (B20).