El Govern català nega que l'acte institucional de la Diada «exclogui ningú»

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va negar que l'acte institucional que organitzen l'Executiu català i el Parlament «exclogui ningú», malgrat que PSC, Cs i PPC han declinat assistir-hi perquè, en la presentació, es va explicar que estaria dedicat a «presos polítics i exiliats». «S'ha convidat tothom, si de cas hi haurà qui s'autoexclogui», va defensar ahir en roda de premsa.

Budó va dir que l'esmentat acte, titulat Tornarem, vol commemorar el centenari de la vaga de la Canadenca, el centenari del naixement de Joan Brossa, el 80è aniversari de l'exili de la Guerra Civil, retre homenatge a Neus Català i homenatjar els migrants i refugiats «de tots els temps». «També l'escenografia és una maleta que simbolitza l'exili, l'allunyament i tot això del que estem parlant i homenatjant en aquesta Diada. No és una estelada. Per tant, qui se senti exclòs del contingut d'aquesta Diada és perquè vol autoexcloure's», va recalcar.

Budó, que va recordar que l'acte institucional es va haver d'ajornar a avui per la pluja, va fer una crida als catalans a participar de la celebració de la festa nacional de Catalunya «massivament» i des del «civisme». La portaveu també es va referir a la participació dels membres del Govern en la manifestació independentista que organitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per a aquesta tarda. «Anirem com cadascú consideri oportú. Hi haurà qui vagi amb els seus amics, familiars, i n'hi haurà d'altres que es trobaran en l'àmbit dels seus partits polítics. Però hi anirem de forma personal», va indicar.