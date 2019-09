Empleats de Método 3 van col·laborar amb Villarejo en l'operació Catalunya

L'exdirector de Método 3 Francisco Marco va declarar ahir davant del jutge del cas Villarejo que empleats seus van col·laborar amb l'excomissari en l'anomenada operació Catalunya, que suposadament es va posar en marxa per investigar la fortuna dels Pujol i el seu partit, CDC, i van cobrar de fons reservats.

Entre aquells empleats, va citar el detectiu Julián Peribañez, del qual va assegurar que va cobrar durant tres anys 1.000 euros al mes procedents de fons reservats a càrrec de Villarejo, van informar fonts jurídiques presents en la declaració. També va assenyalar Antonio Giménez Raso, del qual va dir que també va fer diversos treballs per a l'operació Catalunya.

Va desvincular Método 3 d'aquests serveis i va assegurar que van ser alguns dels empleats de l'agència de detectius els que van col·laborar de manera autònoma amb Villarejo i que ell ho sabia, segons han indicat les fonts.



Compareixença davant del jutge

Marco va comparèixer ahir davant del jutge Manuel García Castellón per personar-se com a perjudicat en la peça Land, relativa a les disputes familiars per l'herència del promotor immobiliari.

En concret, per dos informes elaborats per a Procisa, la promotora immobiliària que va fundar el ja mort propietari de la luxosa urbanització La Finca a Pozuelo d'Alarcón (Madrid) Luis García Cereceda i que van ser trobats en els registres a la casa de Villarejo.

L'exdirector de l'agència de detectius, radicada a Catalunya, va matisar, no obstant, que només reconeix com a seu un d'aquests informes, el datat al juliol del 2012 i que va elaborar per a un despatx d'advocats en representació de Silvia Gómez Cuétara, vídua del fundador de la finca i personada com a perjudicada en la peça Land de Villarejo. De l'altre informe, datat al febrer d'aquell mateix any, va dir que només en part era seu, però que tenia afegits que ell no havia realitzat.

Aquells informes, segons va explicar es trobaven en el registre del Jutjat d'Instrucció número 14 de Barcelona i el propi Villarejo va declarar que els va obtenir d'una font policial, segons les fonts.