Detenen a Santa Coloma de Gramenet un sicari d'una banda colombiana buscat per matar l'amant de la seva parella

La Policia Nacional i la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet han detingut un sicari d'una organització criminal colombiana, 'Els Pupis', buscat per haver mort l'amant de la seva parella, també integrant de la banda. Hi havia una ordre internacional de detenció contra ell emesa per les autoritats de Colòmbia. La Interpol ha col·laborat en aquesta operació. La recerca va començar quan les autoritats colombianes van informar la Policia Nacional que un fugitiu de la justícia podria trobar-se a l'Estat. Des de juliol de l'any passat se'l buscava per haver disparat dos trets al pit d'un estudiant de medicina quan estava en un parc amb uns amics. L'autor dels trets forma part d'una organització de narcotraficants que té el control del tràfic de drogues a la ciutat de Palmira-Valle.