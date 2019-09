Desconvocada la vaga del transport sanitari per la Diada de Catalunya

Els treballadors del transport sanitari no faran vaga avui coincidint amb la Diada. El comitè de vaga va desconvocar ahir l'aturada, amb els vots en contra de la UGT. Segons el mateix sindicat, l'acord signat suposa la descongelació salarial dels treballadors però va lamentar que encara quedin «moltes reivindicacions per aconseguir». «Des de la UGT seguirem lluitant per desbloquejar les negociacions del conveni, que van començar fa dos anys, per aconseguir la millora real de les condicions dels treballadors del sector», van avisar des del sindicat, que va recriminar el fet que no tota la plantilla formi part directament del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). «8 de cada 10 vehicles estan retolats com a SEM, però estan subcontractats per empreses privades», van assenyalar.