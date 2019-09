El president de la Generalitat, Quim Torra, va encapçalar l'ofrena floral del Govern al Fossar de les Moreres, on va ser rebut amb crits en contra, com ara «traïdor», i també crits a favor. Unes 50 persones es van concentrar al Fossar en un acte que va estar marcat per la pluja. En arribar la delegació del Govern, es va desplegar una pancarta amb la frase «Polítics traïdors, Mossos repressors» i una altra en què es podia llegir «Només la unitat popular fa la independència, organitzem-nos ja».