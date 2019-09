Citen a declarar com a investigats quatre policies més per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats quatre policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Barcelona, segons va avançar l'Ara i han confirmat fonts municipals. Ho ha fet en resposta a una petició de l'Ajuntament de Barcelona, que actua com a acusació popular. En concret, aquests agents van intervenir a l'Escola Víctor Català de Nou Barris. Segons el consistori, «no era necessari retorçar colls, fer trepitjades estant la persona a terra, donar cops a la cara o usar les defenses policials contra les extremitats superiors».