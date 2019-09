El Servei Meteorològic anuncia xàfecs a partir de dimarts al migdia a l'Empordà

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges que poden ser intenses a partir d'aquest vespre i durant tot el dimarts, i que afectaran sobretot el litoral i el prelitoral central. A l'interior seran més disperses i intermitents. Durant la nit de dilluns i matinada de dimarts els xàfecs i les tempestes podran ser d'intensitat forta i anar acompanyats de calamarsa o pedra, així com de fenòmens de temps sever, sobretot a punts del litoral. Dimarts les precipitacions encara podran ser fortes i afectaran qualsevol punt del país, tot i que les menys abundants cauran a l'interior. La cota de neu baixarà puntualment fins als 2.200 metres. Dimecres les precipitacions quedaran restringides al litoral i prelitoral, i a partir del migdia ja desapareixeran del tot.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a partir d'aquesta tarda, especialment al Barcelonès, el Maresme i la Selva. Dimarts, la previsió és de precipitacions intenses al litoral i prelitoral al matí, i també a partir del migdia a la Catalunya Central, Tarragona i l'Empordà.

Les pluges aniran acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra, i no es descarta algun fenomen de temps sever, sobretot de matinada i al migdia de dimarts. Hi haurà fort vent i onatge, amb onades de més de 2,5 metres a la costa del Baix Llobregat i el Barcelonès.

En tot l'episodi es podran acumular quantitats de més de 50 mil·límetres de pluja, i localment més de 100 a punts de la meitat est de Catalunya.

Les pluges podrien provocar incidències i complicar la mobilitat, sobretot a l'àrea metropolitana. Protecció Civil demana extremar precaucions i no quedar-se a prop de lleres, rius i guals, així com evitar travessar rieres i torrents. També reclama que no es deixin cotxes aparcats en zones inundables i allunyar-se d'espigons i esculleres.

Montse Font, responsable de Guàrdia de Protecció Civil, ha explicat a l'ACN que el que més fa "patir" aquesta matinada són rieres, torrents o guals, en definitiva zones inundables. Ha recordat que encara hi ha gent de vacances que pot deixar els cotxes en llocs susceptibles de ser inundats en episodis com el que es preveu, o que es mouen més del que és habitual per assistir a festes majors o altres esdeveniments.

Per això ha recordat que hi pot haver "pluges torrencials" que poden fer baixar rieres i torrents "amb molta força" de tal manera que les zones inundables quedin afectades amb molta rapidesa.

També ha alertat que hi pot haver tempestes molt fortes i imprevisibles, acompanyades de pedra o calamarsa, en un episodi intensificat per fort onatge i vent. Per això ha demanat "molta cura" especialment a la zona del litoral.

Finalment ha recomanat "no apropar-se a llocs de costa" quan comenci el temporal, no fer "desplaçaments innecessaris" i "no creuar" per guals i zones inundables encara que s'hi veig poca aigua perquè en pot baixar de forma sobtada.