El PSC creu que la Diada està «segrestada» i acusa el Govern de «no estar a l'alçada del rol institucional»

El PSC considera que la Diada de Catalunya està "segrestada per una part del país" i lamenta que l'altra part "no se senti cridada a participar-hi". El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha explicat en una roda de premsa que volen "una diada oberta, inclusiva i respectuosa" i ha insistit que per això no assistiran a l'acte institucional del Govern. "Es titula 'Tornarem', és un acte que divideix i exclou a la meitat de la població", ha retret Illa, que ha matisat que sí que aniran a actes institucionals com l'ofrena a Rafel Casanovas. En un manifest de cara a la Diada, els socialistes també denuncien que el Govern "no està a l'alçada del rol institucional" i creuen que és "perfectament compatible" una celebració institucional i unitària amb la manifestació de qualsevol partit o associació.

"Diada, senyera i Generalitat, precisament perquè poden assumir l'àmplia pluralitat social i política de Catalunya no poden excloure a ningú ni ningú se n'ha d'excloure", defensen. Al manifest els socialistes aposten per "passar full" i deixar enrere "el desengany, la divisió i la manca de rumb" per poder retrobar "objectius comuns". "Cal superar el bloqueig parlamentari i la inacció del Govern i refer la nostra capacitat d'acord, negociació i pacte", demanen, i afegeixen que cal "sortir del carreró sense sortida".

Per al PSC aquesta nova etapa tindria tres objectius, "la reconciliació, el bon govern i el retorn a la bona política", que basarien en refer els "pactes polítics trencats", així com en buscar una solució acordada per "aprofundir" en l'autogovern de Catalunya. "És l'hora de tornar a tenir horitzons", reivindiquen, per afegir que s'ofereixen a "liderar" aquesta etapa de canvi "des dels principis de pau, de federalisme i justícia social".



Illa, a Rovira: "Dos anys tard, però benvinguda al reconeixement"



El secretari d'organització ha respost a les declaracions de Marta Rovira a Catalunya Ràdio, on apuntava que l'1-O no havia tingut prou legitimitat, i ha celebrat el canvi de posicionament d'ERC. "Dos anys tard, nosaltres ho hem dit des del primer dia, però benvinguda al reconeixement", ha dit Illa, que ha afegit que el marc de convivència "pot ser canviat, però sempre de comú acord".

D'altra banda, Illa ha descartat una altra vegada formar part a un govern de concentració com a resposta a la sentència i ha insistit que la seva resposta serà "acatar" el que digui el tribunal.