Un cotxe dels Mossos atropella una dona al centre de Barcelona

Una dona ha resultat ferida greu en ser atropellada per una patrulla dels Mossos d'Esquadra al centre de Barcelona. El vehicle policial es dirigia a un avís per una baralla a la zona i portava els senyals lluminosos encesos, han apuntat a l'ACN fonts policials. Els fets s'han produït a l'altura del número 5 de la Via Laietana aquest dilluns, al voltant de dos quarts d'onze del matí, han explicat fonts municipals. La víctima, de 33 anys, ha estat traslladada a un centre hospitalari amb pronòstic greu i la Guàrdia Urbana ha obert una investigació.