El 99% dels alumnes catalans amb ceguesa estudien en escoles ordinàries

El 99% dels alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu estan escolaritzats en escoles ordinàries a Catalunya. En total, dijous s'incorporen a les aules 1.151 estudiants: 885 a Barcelona, 113 a Girona, 50 a Lleida i 103 a Tarragona. 75 professionals els hi donaran suport: 45 de l'ONCE i 30 del Departament d'Educació. Les dues institucions van signar un conveni en aquest sentit el 1985 i es va renovar per última vegada el 2018. L'ONCE demana al Govern que qualsevol tecnològica que s'introdueixi a l'aula tingui sempre en compte l'accessibilitat per no deixar fora els estudiants amb problemes de visió.

Per a cada curs, el serveis de producció bibliogràfica de l'entitat treballen perquè el nen o jove tingui ja el primer dia els llibres transcrits al sistema Braille i adaptacions tecnològiques, com ara ordinadors o calculadores que parlen.