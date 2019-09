Una menor resulta ferida per arma blanca en una baralla a Barcelona

Una menor de 17 anys va quedar ferida lleu durant la matinada d'ahir per arma blanca durant una baralla al barri de Poblenou de Barcelona, segons van assegurar fonts de la Guàrdia Urbana de la Ciutat Comtal, que van afegir que l'autor de l'agressió va ser detingut.

Encara que inicialment el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va assenyalar que la menor presentava una ferida de caràcter greu encara que no vital, posteriorment la Guàrdia Urbana va matisar que la jove va quedar ferida de caràcter lleu, en ser agredida amb un cúter durant lesmentada baralla.

Segons la versió de la Guàrdia Urbana, els fets es van produir cap a un quart de tres de la matinada a la confluència dels carrers Pujades i Pamplona, quan un jove es va dirigir a dos més pel carrer i els va demanar un cigarret, i a partir d'aquesta situació es va desencadenar una baralla en la qual la menor va quedar ferida en intentar mediar.

Ernest, un jove que va presenciar la baralla, va confirmar l'origen d'aquesta i va afegir que la jove va rebre una ganivetada prop de la cintura. Els serveis d'emergències van traslladar la menor a un hospital, encara que va rebre l'alta hores després del seu ingrés al centre.

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va aclarir que, després de rebre una descripció de l'agressor, de 18 anys, va acabar sent localitzat per la zona poc després i va ser detingut per un delicte menor de lesions.