Esquerra insisteix en un Govern «més ampli» o la convocatòria d'eleccions després de la sentència

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va insistir ahir a impulsar un Govern de concentració entre l'independentisme i l'autodeterminisme o, en cas que no sigui possible, convocar eleccions catalanes. En una entrevista a RAC1, Sabrià va dir que amb la sentència del judici de l'1-O cal «vestir ponts» entre les diferents formacions, treballar «junts» i que un Govern «fort» i «molt més ampli» segur que és una «bona opció». «Anar a les urnes no s'ha de descartar però la base de tot és aconseguir acords amb consens de totes les parts tan amplis com sigui possible», va subratllar. Sabrià va constatar que el Govern necessita una majoria parlamentària i poder treballar per comptar amb un pressupost el 2020.

El president del Parlament i també membre d'ERC Roger Torrent va mantenir que descartar la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques «seria contradictori» amb reclamar un referèndum» en una entrevista a El Periódico. «Si es demana un referèndum i es descarten unes altres urnes... Als demòcrates les urnes mai ens fan por. Al contrari», va dir. Així i tot, va afirmar que el Govern de concentració pel qual va advocar com a resposta a la sentència del judici de l'1-O li sembla «la millor solució per a l'inici de la nova fase postsentència» perquè enfortiria les institucions, segons ell.

El president de la Generalitat, Quim Torra, per la seva banda, va respondre que «institucions fortes vol dir un Govern fort, vol dir un Parlaments fort, vol dir uns ajuntaments forts també». «Només així, amb institucions fortes i amb la ciutadania compromesa, vam ser capaços de tirar endavant l'1-O. I aquesta fórmula és la fórmula; no n'hi ha una altra», i va definir aquella votació com la data fundacional de la república.



Cs també vol eleccions

Des de l'altra banda de l'arc parlamentari la portaveu de Cs, Lorena Roldán, va exigir dissabte al president de la Generalitat, Quim Torra, que deixi «d'amenaçar» i faci un pas al costat. «Que convoqui eleccions d'una vegada per totes. Si no té intenció de ser president d'una comunitat autònoma, que deixi governar als que sí tenim un projecte per a Catalunya», va comentar Roldán des de Reus. «Nosaltres a Cs estem preparats amb una candidatura sòlida i consolidada, i comptem amb el millor equip per tornar a guanyar els comicis, com el 21 de desembre del 2017», va continuar la portaveu de Cs.

Roldán va aprofitar per titllar de «vergonyós» el lema escollit per a la Diada 2019: «Tornarem». «Un any més és la festa privada del separatisme pagada per tots els catalans», va lamentar Roldán. «Què vol dir tornarem? Tornar a trencar la convivència, a degradar les institucions, a fer un cop d'estat?», va qüestionar-se en veu alta la portaveu de Cs.