eh bildu participarà en els actes de la Diada

Una delegació d'EH Bildu es traslladarà l'11 de Setembre a Catalunya per participar en els actes de la Diada, juntament amb les forces polítiques i moviments socials independentistes catalans. La portaveu d'EH Bildu al Parlament basc, Maddalen Iriarte, la portaveu del Congrés Mertxe Aizpurua i l'europarlamentari Pernando Barrena seran els qui conformin la delegació. A més de participar en els actes oficials que se celebraran entorn de la Diada, la delegació d'EH Bildu aprofitarà el viatge per «enfortir les relacions» que manté amb diferents forces polítiques i moviments socials catalans.Així mateix, també estarà present en els actes oficials, com els que organitzen les principals institucions catalanes el dia anterior a la Diada, el 10 de setembre. El dia de la Diada, Iriarte, Aizpurua i Barrena participaran en la tradicional ofrena floral que es realitza davant el monument de Rafael Casanova i, ja a la tarda, acudiran a la manifestació que tindrà lloc als carrers de Barcelona.