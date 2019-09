Crida conjunta de Puigdemont i Rovira a participar a la Diada

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han aparegut plegats i en sintonia en un vídeo de l'ANC per fer una crida conjunta a la participació a la manifestació de la Diada. "Demostrem que seguim dempeus i determinats. Que volem acabar la feina i guanyar, i lluitar contra la repressió que ens vol tenir silenciats i callats", ha manifestat Rovira en la gravació, de tres minuts i mig de durada. "Aquesta Diada és important perquè ens mira molta gent i perquè són moments excepcionals, però especialment perquè es fa a les portes de la sentència del judici de la vergonya, que ens jutja a tots", ha valorat per la seva banda Puigdemont. L'expresident de la Generalitat a l'exili ha volgut deixar clar que "per més dura que sigui la sentència no aconseguiran que ens dobleguem" i ha encoratjat l'independentisme a explicar al món "que no només no ens hem rendit sinó que continuarem".

"Que vegin que hem pres la iniciativa , que no només responem a la repressió sinó que passem a l'acció, i que ho fem tal com hem aconseguit guanyar sempre, que és mirant-nos tots, comptant amb tothom", ha continuat Puigdemont. "Us necessitem molt, especialment ara que són circumstàncies encara més difícils", ha precisat l'expresident de la Generalitat, que ha avançat que "ve una era en què ens haurem de continuar mobilitzant de forma llarga en el temps". "La resposta haurà de ser combinada entre institucions i societat, a l'interior i a l'exterior", ha reblat Puigdemont, que en el vídeo de l'ANC mostra total sintonia amb la secretària general d'ERC, més enllà de les recents discrepàncies entre els socis de Govern. "Generem l'autoestima entre nosaltres i generem la foto que torni a donar la volta al món. Som aquí, determinats i volem guanyar", ha reflexionat en veu alta la pròpia Rovira.