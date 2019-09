La policia identifica els autors de l'apunyalament d'una dona a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van identificar els dos presumptes autors de l'apunyalament mortal de la noia de 26 anys que va tenir lloc en un local d'oci del moll de Gregal al Port Olímpic de Barcelona la matinada del dimecres. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació per localitzar i detenir els presumptes autors. Els fets van passar dimecres a les tres de la matinada quan dos joves van robar el mòbil a la noia, que es va dirigir al vigilant de seguretat. Va ser després quan un dels dos lladres va apunyalar la noia i el vigilant, segons es veu en un vídeo que van publicar diversos mitjans. Les persones ferides van ser traslladades a un centre hospitalari, on posteriorment la dona va morir.



Crida a la calma

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va destacar que «no hi ha una crisi de seguretat, no hi ha una situació descontrolada», i va afegir que «estem entre les ciutats més segures del món». En una entrevista a Catalunya Ràdio va reconèixer que hi ha «un problema concret» que té a veure amb el canvi del tractament judicial dels furts de fa dos anys, que considera que ha provocat que els furts s'hagin «disparat», i va destacar que «ha passat a tot Espanya» però, «en una ciutat global amb trenta milions de turistes, ha pujat més». Per afrontar la situació va dir: «Ara tothom s'ha posat les piles» en referència a les darreres reunions entre les administracions, la qual cosa comportarà «millores en els propers mesos». Pel que fa a la pobresa energètica, l'alcaldessa va reclamar que Endesa assumeixi íntegrament el deute de les famílies vulnerables perquè n'és «responsable».