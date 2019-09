L'helicòpter de la Vuelta destapa una plantació de marihuana en un terrat d'Igualada

La vista d'àliga d'alguns teleespectadors que dissabte estaven seguint la vuitena etapa de la Vuelta, quan passava pels carrers d'Igualada just abans de creuar la meta, ha fet viral una plantació de marihuana, que les càmeres de l'helicòpter oficial de la prova van captar en una terrassa d'un pis ocupat del carrer Lleida.



Segons ha avançat el Diari Ara i ha pogut confirmar Regió7 de fonts municipals, els Mossos han decomissat en l'esmentat immoble 40 plantes de marihuana tres dies després de l'emissió de les imatges per televisió. De fet, el vídeo també es pot veure al compte oficial de la Vuelta:



La Policia Local d'Igualada tenia constància de l'existència d'aquesta plantació des de dijous, quan veïns del bloc van alertar que els okupes estaven buidant el pis i que deixaven mobles als contenidors. A més, també van avisar que cultivaven marihuana al terrat. La Policia Local va passar l'avís als Mossos, que és qui té competència i que va actuar dilluns.





Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta19



???? Vive el último kilómetro de la victoria de @NikiasArndt gracias a @CarrefourES

???? Live the last km. of Nikias Arndt's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/XeXxlp7J19 — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2019

Que s'emetés les imatges des de l'helicòpter és una casualitat. Habitualment, el final d'etapa es cobreix des d'una moto, però en l'arribada d'Igualada, el càmera havia caigut, no hi havia càmeres fixes i es va haver de recórrer a l'helicòpter, que en el seu llarg pla va passar fugaçment per sobre la plantació. Uns segons suficients perquè la imatge hagi corregut de forma viral per les xarxes socials.