Junqueras critica que Puigdemont descarti les eleccions com a resposta al TS

El president d'ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva a l'espera de la sentència del procés, va retreure a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que descarti unes eleccions anticipades a Catalunya com a resposta al Tribunal Suprem. Dimecres passat, després d'una reunió amb càrrecs de JxCat a Brussel·les, Puigdemont es va desmarcar de la idea de convocar eleccions a Catalunya si hi ha condemnes als líders independentistes jutjats pel Suprem i va destacar que el moment actual exigeix «estabilitat i fortalesa de les institucions». «Les eleccions clarament debilitarien les institucions», va advertir Puigdemont.

Junqueras va publicar a Twitter una contundent rèplica a les paraules de l'expresident, en la qual li recrimina la seva reflexió. «No s'havia vist mai que algú digui que el fet que la gent voti debilita les institucions. Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot debilita les institucions d'un país?», va plantejar.

Dimecres, en una entrevista per escrit a la cadena Ser, Junqueras va dir que «seria bo un govern de concentració» a Catalunya, amb totes les forces partidàries del dret d'autodeterminació, i va afegir que «cap demòcrata hauria de tenir por del vot dels ciutadans expressat en unes eleccions».

Per part seva, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va advertir que unes eleccions ara, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem, «podrien alterar» l'actual majoria independentista a Catalunya. Budó va expressar el «màxim respecte als punts de vista que hi pugui haver sobre la resposta» a la sentència, però va destacar que ara ja hi ha un «govern independentista i una majoria independentista al Parlament».