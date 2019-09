Un centenar de persones escridassa Quim Torra a l'inici del curs universitari

L'acte d'inici del curs universitari 2019-20 va començar amb una hora de retard després que un centenar d'estudiants i investigadors bloquegés l'accés a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on s'havia de celebrar. Els membres de la plataforma Doctorands en Lluita, que bloquejaven l'accés, havien demanat reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb els rectors de les universitats per traslladar-los les seves reivindicacions. Davant la negativa inicial de Torra a celebrar la reunió, els manifestants van mantenir la protesta durant gairebé una hora, fins que el president de la Generalitat va accedir a escoltar les reivindicacions dels doctorands al costat dels 12 rectors de les universitats catalanes. Els manifestants van rebre Torra amb xiulets i consignes com «Ja n'hi ha prou de precarietat a la universitat» i «Vergonya de República».

L'acte finalment va començar amb una hora de retard, després d'haver intercanviat Torra unes paraules amb els manifestants, amb la lectura d'un altre manifest per part del sindicat Comissions Obreres, al qual va donar pas el vicerector de la UPF, Pelegrí Viader. En el text, CCOO va afirmar que «és necessari combinar la mobilització i l'acció institucional per exigir al Govern de la Generalitat i als equips rectorals un pla de millora de finançament i de les condicions laborals amb mesures i terminis concrets». De la seva banda, el rector de la UPF, Jaume Casals, va reclamar en el discurs inaugural «més autonomia per a les universitats» i «menys lleis innecessàries».