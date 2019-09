Torra crida a la desobediència civil si el TS no absol els presos sobiranistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer ahir una crida a la desobediència «civil» si la sentència del procés no és absolutòria i va precisar que serà una resposta pacífica en què els treballadors «tenen tot el dret a convocar una vaga general».

En la seva primera intervenció pública a Madrid, Torra va insistir durant un esmorzar informatiu que «si la sentència no és absolutòria, no l'acceptarem i actuarem en conseqüència i tots els drets que ens siguin negats els tornarem a exercir. Ho tornarem a fer, més enllà de multes, inhabilitacions o amenaces».

Encara que no va voler detallar en què es traduirà aquesta desobediència civil, Torra es va mostrar convençut que la societat catalana sabrà «donar una resposta amb deteniment», per la qual cosa si és condemnatòria, «l'últim que farem serà abocar-nos a unes eleccions», convocatòria que va donar per descartada.

Durant un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, Torra va parlar «d'una nova etapa» en què es «jugarà activament» perquè «arribaran més judicis» i, en definitiva, es donarà una resposta «de país».

«O ens plantem i obrim una nova etapa d'enfortir les institucions i tenir un horitzó clar per a l'exercici de l'autodeterminació o és molt complicat», va dir.

El president català no va voler precisar més sobre el que farà la Generalitat l'endemà que es conegui la sentència del procés però va deixar clar que serà una reacció «crítica i exigent, de desobediència civil i no violenta, i això és el que ens trobarem damunt de la taula». I va explicar que l'11 de setembre, amb la Diada, ja hi haurà un avançament amb «una gran mobilització» a Barcelona.

El president català també es va referir als contactes de Pedro Sánchez amb els partits amb vista a desbloquejar la investidura i va dir estar «molt sorprès» per la «passivitat» del procés «sense avançar i gairebé sense propostes».



Menyspreu de JxCat

Torra va subratllar el «menyspreu» del qual ha estat objecte el seu grup (JxCat) «i això cal tenir-ho en compte». Per tant i davant una hipotètica investidura, els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés votaran no a Pedro Sánchez ja que, després de conèixer l'última proposta socialista, «no hi ha motiu per canviar el sentit del vot». A la pregunta de què li sembla que ERC ja hagi anunciat que no impedirà un Govern de Sánchez en cas que hi hagi acord amb Podem, Torra ha comentat que ERC «pot prendre aquesta decisió. Som grups independents».

Durant la seva intervenció, Torra va afirmar que el problema de Catalunya no és un conflicte de convivència (com recull Sánchez en l'última proposada programàtica) sinó de «democràcia» i va afegir que, a aquestes altures, ja no esperen una proposta d'encaix per part de l'Estat espanyol.

Torra va subratllar que mentre el catalanisme s'ha esforçat a mantenir una relació bilateral amb l'Estat, a partir del dret d'autodeterminació, «hi va haver un 'no' sistemàtic a tots els anhels independentistes del poble català». El president de la Generalitat també es va emmirallar amb les revoltes de Hong Kong per justificar accions després de la sentència. La representació política a l'acte de Torra va ser testimonial: hi van assistir diputats del Parlament i consellers i diputats del Congrés del PDeCAT. També va ser present el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries i per Bildu l'exsenador Jon Iñarritu.

La presència d'ERC es va reduir pràcticament a la consellera de Salut, Alba Vergés, mentre que el Govern central va ser representat per la secretària general de coordinació del Ministeri de Política Territorial, Miriam Álvarez, i el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Joan Antoni Puig Server.