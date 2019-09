Un jutge imputa vuit comandaments policials per les càrregues de l'1-O

El jutge de Barcelona que investiga les càrregues policials de l'1-O ha citat com a investigats vuit inspectors en cap de la Policia Nacional que van ser els responsables dels dispositius a 27 punts de votació de la capital catalana. En una providència, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que manté imputats una quarantena d'agents per les càrregues de l'1-O, cita aquests vuit inspectors per als dies 9 i 11 d'octubre.

El jutge detalla que, tenint en compte una resolució de l'Audiència de Barcelona que li ordena investigar les «concretes ordres» rebudes pels agents que van actuar l'1-O a Barcelona, procedeix citar com a imputats els comandaments «directament responsables de les operacions concretes» realitzades a cadascun dels 27 centres objecte de la seva instrucció. Els comandaments són citats en qualitat d'investigats «per salvaguardar el seu dret de defensa», estableix el jutge en la providència.

El magistrat cita en concret per als dies 9 i 11 d'octubre els vuit inspectors en cap, que van ser els que van estar al capdavant dels dispositius de la Policia Nacional per impedir la votació a 27 punts de votació. Alguns dels comandaments imputats ja van comparèixer davant del jutge per declarar en el seu moment per la seva actuació policial en algun d'aquests centres, si bé ara hauran d'acudir novament al jutjat per donar explicacions per les ordres que van donar als agents sota el seu comandament sobre el terreny.