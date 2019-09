La Justícia belga reobre la investigació sobre la balisa del cotxe de Puigdemont

El tribunal d'Apel·lació de Brussel·les va ordenar que es reobri la investigació judicial sobre la suposada col·locació d'una balisa de geolocalització al vehicle que Carles Puigdemont utilitza a Bèlgica, com sol·licitava la defensa de l'expresident català. «Hem guanyat l'apel·lació contra el tancament de la investigació sobre els dispositius de rastreig il·legals a l'automòbil del president en territori belga», va anunciar a les xarxes socials el lletrat Simon Bekaert, un dels que assisteix a Bèlgica Puigdemont i el seu entorn. L'advocat va afegir que el jutge «ha ordenat mesures d'investigació addicionals per trobar els delinqüents i comissionats d'aquests crims».

La defensa de Puigdemont havia recorregut la decisió de tancar la investigació presa pel jutge instructor del qual depèn la Fiscalia de Brabante Valón, amb jurisdicció sobre la localitat de Waterloo, on resideix el polític independentista.

Bekaert va assenyalar que no pot fer públics detalls sobre les mesures addicionals perquè el cas està sota «secret d'investigació» i va explicar que serà la pròpia Fiscalia la que reprendrà el cas.

Fonts del Ministeri públic van explicar l'abril passat en abandonar les indagacions després de no arribar a una conclusió rellevant que «no es pot fer més del que s'ha fet» i van anticipar que, encara que un tribunal d'Apel·lació obligués a reobrir el dossier, no es podria anar molt més lluny per determinar qui va col·locar presumptament aquests dispositius de geolocalització el 2018.