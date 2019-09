Cuixart crida a la mobilització de cara a la Diada: «Per tornar-ho a fer, hi hem de tornar a ser»

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una crida a la mobilització de cara a la Diada amb una carta dirigida als socis de l'entitat sota el títol: 'Per tornar-ho a fer, l'11-S i cada dia, hi hem de tornar a ser". En l'escrit, Cuixart assegura que s'utilitzaran les condemnes del Tribunal Suprem (TS) com a "palanca de transformació". "Aquesta Diada demostrarem de nou que el poble no falla mai. I que davant un Estat que empresona la llibertat d'expressió i el dret a la protesta pacífica, mai renunciarem a la mobilització com a instrument per millorar la societat", afegeix.

Segons Cuixart, la sentència del Suprem no representarà la visualització de cap derrota sinó un "pas imprescindible més en el llarg camí cap a la llibertat". I a menys d'una setmana de la Diada, s'ha mostrat convençut que s'omplirà els carrers de Barcelona i es demostrarà al món que el món sobiranista "no renuncia a exercir el dret a l'autodeterminació".

"Perquè com van fer els lluitadors antifranquistes, ens tocarà combinar l'acció noviolenta i la mobilització constant amb la construcció d'alternatives, al servei de la cultura, la cohesió social i la justícia social", defensa Cuixart en la carta.