Creix un 21,7% la xifra de sense sostre a Barcelona que no saben com demanar ajuda

Un total de 1.468 persones sense sostre han acudit a la fundació Arrels a Barcelona des de juliol de l'any passat per informar-se sobre on rebre ajuda, on poder dutxar-se o canviar-se de roba, una xifra que suposa un increment del 21,7% respecte el mateix període de l'any anterior. Segons va informar la fundació, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer i que denuncia la saturació dels serveis socials públics, es tracta de persones que fa poc que viuen al ras, que fa temps que estan en aquesta situació però segueixen sense trobar resposta en els serveis socials o que estan a punt de perdre casa seva.

Entre els casos que esmenta la fundació estan els d'un home que durant els últims mesos ha tingut suport d'amistats però que des de fa dos dies dorm al carrer, una altra persona que va acudir a demanar poder dutxar-se perquè tenia una entrevista de feina i una dona que, després de la mort del seu avi, s'ha trobat al carrer i, des d'aleshores, dorm al terrat de la finca. També han tractat casos de joves que, en fer els 18 anys, han hagut de sortir del centre de menors i ara viuen al carrer o una família amb tres fills que els va sol·licitar deixar les seves coses en un lloc segur i estable perquè no tenen on viure.