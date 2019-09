El Suprem permet a Cuixart sortir de presó per assistir al naixement del seu fill

El Tribunal Suprem va concedir un permís extraordinari al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, perquè pugui sortir de presó, on es troba preventiu per la causa del procés, per assistir al naixement del seu fill, previst aquest mes.

En una providència, tres dels set magistrats que conformen el tribunal del procés accedeixen a la que és la segona petició de Cuixart en aquest sentit.

Els magistrats li permeten sortir de presó quan hagi de tenir lloc el naixement del seu fill i li concedeixen un temps màxim de sis hores per acompanyar la seva parella i el nadó després del part.

És la segona vegada que Cuixart, que s'enfronta a una petició de 17 anys de presó per rebel·lió, formula la seva petició al Suprem; ja ho va fer el mes d'agost passat, moment en què l'anomenada Sala de Vacances va decidir ajornar la seva decisió a quan s'acostés la data del naixement, previst en principi per al pròxim 22 de setembre.



Segona petició

Després de rebre la segona petició de Cuixart i en vista d'un informe mèdic remès a la Sala, el Suprem li ha donat ja el vistiplau per a quan es produeixi el naixement.

La Sala, que va acollir així el criteri de la Fiscalia, sol·licita que s'adoptin les «mesures de custòdia» precises i demana al centre penitenciari de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Bages), on està interna Cuixart, que l'informi «immediatament» del moment en què es produeixi la seva sortida.