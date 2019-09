Societat Civil avisa que es mobilitzarà per respondre al «tsunami» sobiranista

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, va avisar ahir que l'entitat està preparant una gran mobilització que farà si «el secessionisme torna a desafiar l'estat de dret». Ho va dir en una roda de premsa, en la qual va avisar del «tsunami de ruptura» que, segons ell, l'independentisme vol impulsar després de la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem (TS). «Ara mateix necessitem serenitat per construir un futur en el qual capiguem tots», va sostenir, i va criticar que la meitat dels ciutadans no se senten representats per les institucions catalanes.