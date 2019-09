Els sis regidors de Badalona que van obrir el consistori el 12-O parlen d'«acte polític»

Els sis regidors de Badalona que el 12 d'octubre de 2016 van atendre els ciutadans a dependències municipals van qualificar l'acte de «polític» i «simbòlic». Ho van dir durant la primera jornada del judici que se celebra a la Ciutat de la Justícia, en què van remarcar que sí que van complir amb el mandat judicial perquè van comunicar a tots els empleats de la corporació que no podrien treballar durant la jornada festiva. A més, van afegir que l'Ajuntament no va obrir ni va funcionar com en un dia feiner. «La decisió final del que va passar va ser política i la vam prendre com a càrrecs electes», va assegurar l'extinent d'alcalde badaloní, Oriol Lladó (ERC). Avui declararan els testimonis d'aquest cas. Els acusats s'enfronten a un delicte de desobediència i la Fiscalia els demana quinze mesos d'inhabilitació i 4.200 euros de multa.

Lladó va ser qui va fer la declaració més extensa de la primera jornada d'aquest judici, ja que en el moment en què van tenir lloc els fets era alcalde accidental. Va explicar que l'11 d'octubre van tenir coneixement formal de la resolució judicial que prohibia obrir l'Ajuntament el dia següent i va indicar que van celebrar una reunió a la qual van assistir la cap de serveis jurídics i la secretària accidental, entre d'altres membres de la corporació municipal. «A l'anàlisi que vam fer de la resolució vam veure era que allò que havíem pactat amb els sindicats -un acord que implicava que els empleats que volguessin poguessin treballar a la jornada festiva- no es podria fer com havíem planejat».