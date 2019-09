Marín diu que ha de ser la Generalitat qui pagui la llum a les famílies vulnerables

La Generalitat està disposada a multar Endesa si l'empresa segueix endavant amb el que ja ha manifestat per carta: que tallarà la llum a les famílies vulnerables l'u d'octubre si els ajuntaments no paguen la meitat de les seves factures. «Retirin aquestes amenaces immediatament», va demanar el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, que vol obrir negociacions amb Endesa i la resta de companyies per decidir com gestionaran les despeses de la llum de les famílies vulnerables a Catalunya a través de convenis. Ho va dir després de mantenir una reunió amb les quatre diputacions, ens del món local, el tercer sector i activistes de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica.

Els presents a la reunió van acordar avisar per carta els ajuntaments i la companyia que no es pot tallar la llum a les famílies vulnerables ateses pels Serveis Municipals perquè és il·legal. A més, van expliar que els possibles convenis de col·laboració s'han de signar amb la Generalitat.

Per part seva, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va demanar «que no paguin absolutament res» als prop de 400 municipis catalans que aquest estiu han rebut una carta d'Endesa «amenaçant amb el tall de subministrament als veïns afectats per aquesta qüestió de pobresa energètica». Marín va admetre que «algun petit municipi» ja ha pagat, però va sol·licitar «la màxima tranquil·litat» perquè s'està treballant una resposta conjunta de les adminsitracions.

Els recursos per pagar la part del deute que correspondrà a les administracions, que podria ser «del 50%, el 40% o el 30%» hauria de sortir «dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya», va afegir la presidenta de la Diputació de Barcelona. També va apuntar que «no és veritat» que la Generalitat hagi transferit 26 milions d'euros des del 2015 de les administracions locals per fer front a ajudes d'emergència davant la pobresa energètica, tal i com va dir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.