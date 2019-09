Una mare obre el cap a la filla amb un got de vidre

La Policia Local de Manresa va detenir dilluns una dona acusada d'agredir la filla de 15 anys, a qui va fer un trau al cap amb un got de vidre. A 1/4 de 8 del matí, el SEM va atendre al passeig de Pere III una noia amb una ferida sagnant al front. La noia, en un estat manifest d'angoixa, diu la Policia Local, va relatar als agents que el trau li havia fet la seva mare en llançar-li un got de vidre al cap després d'una discussió. Agents van anar al domicili, on van trobar la mare, en estat d'intoxicació etílica i restes de sang i vidres a terra.