Jordi Pujol defensa «un encaix efectiu de Catalunya al marc espanyol i europeu»

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va destacar que la «solució» a la qüestió catalana no passa en cap cas per ubicar a Catalunya la seu d'algun ministeri o del Senat, sinó pel «reconeixement» de la seva «voluntat d'encaix efectiu al marc espanyol i europeu». Així ho va plantejar l'expresident de la Generalitat en un article que ha estat publicat al web de l'Associació Serviol, en el qual es fa ressò d'unes declaracions de l'economista Ramón Tamames al diari La Vanguardia en les quals opinava que «Barcelona ha de ser la seu del Senat i un ministeri o més». Per a Jordi Pujol, es tracta d'«una proposta feta, una vegada més, des del desconeixement de quina és la naturalesa del problema».

En el cas de Catalunya, segons l'expresident de la Generaliutat, el que es debat «no és una mica més de poder econòmic i administratiu, sinó el reconeixement d'una realitat amb consciència col·lectiva, i amb memòria històrica, amb una llengua i una cultura i sobretot amb un projecte col·lectiu propi. I amb voluntat d'encaix efectiu en el marc espanyol i europeu».

En qualsevol cas, va assenyalar Pujol, «la qüestió de Catalunya no es pot solucionar amb un ministeri o sessions de tant en tant del Senat», i en aquest sentit va recordar que «durant els anys vuitanta» l'exministre Rodolfo Martín Villa «ja va plantejar la possibilitat que alguns ministeris es radiquessin a Barcelona», però això «no va arribar a ser ni el somni d'una nit d'estiu».