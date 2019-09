«Tsunami democràtic»: la campanya per recosir l'independentisme

Els líders de partits i entitats independentistes, entre ells el líder de JxCat, Carles Puigdemont, el d'ERC, Oriol Junqueras, i el president, Quim Torra, van promoure ahir una nova campanya d'impuls al procés sobiranista, batejada com a «Tsunami democràtic».

Després de culminar sense un acord concret la reunió d'aquest cap de setmana a Ginebra (Suïssa), en la qual van participar Puigdemont, Torra, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i altres representants dels partits i entitats independentistes, aquest dilluns els màxims dirigents de JxCat i ERC van coincidir a publicitar a Twitter aquesta campanya de mobilització.

Al seu web, Tsunami Democràtic es defineix com una «campanya constant, contínua i inesgotable» per a «pacíficament» donar «un nou impuls» al procés sobiranista i «canviar l'estat de les coses», encara que no concreta les accions que duran a terme en els propers mesos, sobretot quan hi hagi la sentència del cas del procés.

A Twitter, Puigdemont va publicitar i beneir la campanya, en un moment en el qual, diu, cal recuperar la iniciativa i en tots els àmbits: «Aquesta és una bona manera, intel·ligent. El compromís amb la no-violència ens fa més forts, que ningú tingui cap dubte. I sí, ara comença el temps de la represa», va afegir.

A la mateixa xarxa social, Torra va publicitar també la campanya desitjant-li «sort» i va assenyalar que, si els drets no s'exerceixen, «perden sentit».

També Junqueras es va fer eco de la campanya a la mateixa xarxa social i va augurar que «la democràcia prevaldrà per damunt de tot», fent una crida a «conjurar-se per defensar-la». Altres dirigents també han citat la iniciativa a Twitter, entre ells el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.