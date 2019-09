El Suprem considera fer pública la sentència del procés a l'octubre

El tribunal que ha jutjat el procés independentista a Catalunya, i que està presidit pel magistrat Manuel Marchena, està considerant fer pública la sentència el proper mes d'octubre, han indicat fonts jurídiques.

Així, està previst que es doni a conèixer el destí dels 12 polítics catalans jutjats pel Tribunal Suprem uns quatre mesos després de finalitzar la vista oral i després de dates tant importants a Catalunya com la Diada i el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, encara que també després d'haver-se descartat una possible repetició electoral.

La ponència de la sentència és tasca de Marchena, qui prepara una resolució que es preveu molt extensa i redundant, i en la qual els set magistrats que componen el tribunal cerquen la unanimitat en tots els arguments que s'exposin, per la qual cosa s'han reunit periòdicament des del final del judici. Al llarg de les 52 sessions repartides en els quatre mesos que va durar el judici del procés es van plantejar moltes qüestions jurídiques, per la qual cosa s'espera que la sentència que es porta redactant tot l'estiu resolgui aquests interrogants.

A part de la qualificació dels possibles delictes i l'exposició de les possibles condemnes, qüestions com l'ús del català durant les sessions, la repetició de certes declaracions testificals o la valoració de la prova documental, com ara els vídeos que van exposar tant l'acusació com les defenses, seran determinants a l'hora de futurs recursos dels acusats davant tribunals superiors com el Constitucional o el de Drets Humans d'Estrasburg.

Els líders independentistes, amb Oriol Junqueras al capdavant, s'enfronten a peticions de condemnes per part de la Fiscalia que oscil·len entre els 7 i 25 anys de presó per delictes de rebel·lió i malversació de fons públics.

L'Advocacia de l'Estat va optar per acusar només per sedició i la seva petició màxima és de 12 anys de presó per Junqueras, mentre que l'acusació particular que exerceix Vox sí veu rebel·lió en el 'procés', i en el seu escrit de conclusions solita 75 anys de presó per a l'exvicepresident català.

La sentència del Suprem marcarà, a més, la destinació del segon judici al procés independentista català, que se celebrarà contra la cúpula policial i política dels Mossos d'Esquadra a partir del 20 de gener de 2020 a l'Audiència Nacional. En aquesta ocasió seran el major Josep Lluís Trapero, l'exdirector de la policia autonòmica Pere Soler, l'ex-secretari general d'Interior de la Generalitat César Puig i la intendent Teresa Laplana.