Sánchez aposta pel diàleg amb el Govern però rebutja un referèndum que «esquerda» la societat

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, aposta pel diàleg entre la Moncloa i la Generalitat "sempre dins la Constitució". Tot i això, rebutja el referèndum d'autodeterminació, perquè "no hi té cabuda" i provoca "l'esquerda" de la societat. El líder del PSOE explicarà aquest dimarts al migdia la seva proposta 'Programa comú progressista', tot i que aquest matí ja s'han conegut les sis mesures que té per a Catalunya, segons fonts socialistes. Sánchez aposta per procediments de col·laboració i coordinació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes com ara la Conferència de Presidents, les Conferències Sectorials i la "transformació" del Senat.

Sánchez insisteix en abordar el "conflicte de convivència a Catalunya" impulsant el diàleg entre catalans i també entre el govern espanyol i la Generalitat, "sempre dins la Constitució". El líder del PSOE afegeix, en aquest context, que un referèndum d'autodeterminació "no hi té cabuda", ja que el Tribunal Constitucional ja el va considerar "contrari" a la carta magna. A més, subratlla que "des d'una perspectiva política provoca l'esquerda de la societat".

El president espanyol en funcions proposa instruments i procediments de col·laboració i coordinació per millorar les relacions entre l'Estat i les Comunitats Autònomes (CCAA): la Conferència de Presidents, les Conferències Sectorials, els convenis de col·laboració de les CCAA de manera interna i amb l'Estat, i la "transformació" del Senat.

Així mateix, Sánchez vol impulsar la "clarificació del repartiment competencial", a més de promoure la participació de les CCAA en les actuacions i decisions de l'Estat, i de l'Estat en les actuacions autonòmiques quan siguin d'interès "general". El líder del PSOE també té l'objectiu d'aprovar un nou sistema de finançament de les CCAA. Per això vol desenvolupar la previsió de les regles i principis que han de regir-lo, amb la participació territorial.