El Parlament Europeu es personarà en el cas de l'escó de Junqueras

El comitè d'Afers Legals del Parlament Europeu va votar a favor de presentar observacions davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que analitza el cas sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i el seu escó a la cambra, que segueix vacant. Els membres del comitè van instae el president de l'Eurocambra, David Sassoli, a enviar a Luxemburg l'opinió dels serveis jurídics de la institució en aquest cas, el que «de facto» implica personar-se a la causa. Sassoli va anunciar que accepta enviar l'opinió de l'Eurocambra a Luxemburg. La vista oral pel cas de Junqueras està prevista per al 14 d'octubre. L'informe sobre si s'havien de presentar al·legacions al TJUE sobre l'escó de l'eurodiputat d'ERC l'havia redactat un eurodiputat francès del grup popular, Geoffroy Didier, que recomanava no implicar-se.

En un debat i una votació a porta tancada, el comitè d'Afers Legals de l'Eurocambra va apostar per fer sentir la seva veu en el cas al TJUE sobre la immunitat de Junqueras. Així, socialdemòcrates, liberals i verds es van posar d'acord per instar a presentar al·legacions al TJUE, mentre que membres del partit popular europeu i els conservadors i reformistes van expressar la seva oposició.

Durant l'estiu, el comitè s'havia pronunciat per un procediment escrit a favor de recomanar que el Parlament Europeu es personi i faci les seves observacions en el cas de Junqueras. Ara, l'informe amb l'opinió del Parlament Europeu sobre el cas del dirigent d'ERC l'hauran de redactar els serveis legals de la cambra. Les observacions només es referiran a «elements relatius al dret comunitari, no sobre el dret nacional», segons van explicar fonts de l'Eurocambra. L'objectiu, van explicar persones coneixedores de les discussions a la reunió, és que l'informe sigui purament «jurídic» i no hi hagi cap traça de política.

En aquest sentit, el vicepresident del comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, Ibán García del Blanco, va explicar que «volíem evitar que aquesta decisió tingui cap mena de component polític», tot assegurant que ara seran els serveis jurídics els que emetran un informe «amb caràcter tècnic» per aportar «la seva doctrina» sobre la interpretació de la legislació europea. García del Blanco va assegurar que la decisió que finalment ha pres Sassoli ha estat la més sensata.

L'eurodiputat el PSOE va defensar que «té sentit» que el Parlament Europeu «manifesti la seva posició jurídica» sobre l'estatut dels eurodiputats i la dimensió de la seva immunitat. Una postura que Garcia del Blanco considera «fonamentada i consolidada en el temps».